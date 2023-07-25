Россияне назвали справедливый курс доллара

Россияне хотели бы вернуть курс доллара шестилетней давности, когда он был на уровне 54,88 рубля. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Россияне считают, что доллар должен стоить 54,88 рубля. Такова среднеарифметическая сумма, названная в ходе опроса», — показало исследование.

Аналитики отметили, что желаемый уровень курса доллара соответствует значениям в июне прошлого года, когда были предприняты ограничительные меры со стороны Центробанка для стабилизации финансовой системы.

12 апреля заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что справедливый курс рубля крепче текущего, однако это является нормальным для плавающего курса. Он отметил, что Россия «проходит нижнюю точку» поступления выручки от экспорта, что сказывается на ослаблении российской валюты.

Ранее россиянам рассказали, когда курс доллара может достичь 120 рублей.