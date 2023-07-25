США обвинили в компрометировании валют развитых стран

Американские власти скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, когда заморозили золотовалютные резервы России. Об этом заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира», — отметил Широв, уточнив, что финансисты теперь видят в них рискованные активы.

По его словам, уговоры Белого дома покупать у них побольше долларов уже не срабатывают, так как американская валюта потеряла свою твердость. Больше никто не стремится копить и хранить у себя доллары в прежних объемах, потому что опасаются, что американцы могут их заморозить.

Во вторник курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля.

Как сообщали «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.