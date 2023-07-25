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ЕК выделит грант на развитие демократии в странах Латинской Америки

ЕК направит €2 млн на развитие демократии и борьбу с дезинформацией в Латинской Америке

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии готовит грант для развития демократии и борьбы с дезинформацией в Панаме, Коста-Рике, Доминиканской Республике и в Эквадоре, сообщает RT.

Как отмечается в документе, целью гранта является содействие укреплению демократических основ через поощрение независимости средств массовой информации и доступа к информации, а также борьбы с дезинформацией в гражданском обществе и государственных органах.

В ЕК считают, что эта программа будет реализована в течение трех лет.

По оценке политолога Ивана Мезюхо, через подобные проекты Европа и США пытаются «вновь колонизировать» страны Латинской Америки за их попытки по отстаиванию суверенитета. Он отметил, что Западу явно не нравится, что Россия налаживает связи с латиноамериканскими странами и что из уст лидеров этих стран звучит критика в адрес США.

«Последнее время они стали больше критиковать политику Вашингтона, которая игнорирует новый миропорядок в виде многополярной системы международных отношений», — сказал эксперт.

Ранее издание Politico писало, что европейские высокопоставленные дипломаты нацелились на новую цель — подключить Латинскую Америку к поддержке Украины и противостоянию с Россией.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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