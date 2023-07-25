Россия собралась развивать энергосектор стран Африки

Москва заинтересована в участии компаний из России в развитии энергетического сектора африканских стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании принимали участие в развитии энергетического сектора, но при этом исходим из того, что энергетические ресурсы Африки должны прежде всего идти для ее собственного развития», – отметил Озеров.

По его словам, во всех странах Африки ситуация складывается по-разному. Например, где-то необходимо наладить экспорт углеводородов, а в другом необходимо их использовать для внутреннего потребления.

Он добавил, что сейчас Россия строит атомную электростанцию в Африке, причем с опережением графика. Кроме того, российская атомная промышленность является огромной отраслью, которая может многое дать Африке.

25 июля Озеров заявил, что Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако это займет определенное время. Он сообщил, что соответствующие решения в настоящее время готовятся, и он ожидает их принятия. При этом начнут с небольшого количества посольств, но надеются, что в итоге смогут открыть посольства практически во всех странах Африки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.