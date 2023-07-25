В России разъяснили особенности цифрового рубля

Цифровой рубль является новой формой российских денег, которая отличается особой защищенностью по сравнению с обычной. Об этом «Ленте.ру» заявил исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов.

«Цифровой рубль может оказаться безопаснее обычного. Хранение транзакций в блокчейн и полный контроль ЦБ за электронными кошельками может существенно осложнить жизни мошенникам», — отметил Кузнецов.

По его словам, цифровой рубль поможет ускорить процесс обработки электронных платежей и уменьшить расходы на проведение транзакций. Кроме того, приобрести цифровой рубль можно будет при помощи простого перевода средств из банковского приложения на свой электронный кошелек, а продать можно будет обратным переводом.

Он добавил, что идеологический цифровой рубль и обычный ничем не отличаются друг от друга. В целом, это является еще одной формой национальной валюты, которая является дополнением к наличным и безналичным деньгам. При этом выплаты пенсий цифровом рублем пока не планируются, так как старшее поколение сейчас, к сожалению, едва пластиковые карты освоило. При этом для использования цифрового рубля необходимо разобраться с использованием смартфона и приложений.

24 июля глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил, что внедрение цифрового рубля — новой формы денег — может усложнить ведение бизнеса в ряде удаленных регионов России.

Ранее Центробанк России пообещал не заставлять россиян пользоваться цифровым рублем.