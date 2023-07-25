Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киргизия ввела режим ЧС из-за дефицита энергии

«Ъ»: власти Киргизии ввели трехлетний режим ЧС из-за резкого роста энергодефицита

close
100%
Depositphotos

Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике на следующие три года из-за резкого роста дефицита энергии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Киргизия с 1 августа вводит режим ЧС в энергетической отрасли из-за растущего дефицита электроэнергии внутри страны. Особый режим продлится до 31 декабря 2026 года. Основная причина растущего энергодефицита — низкий уровень притока воды в бассейне реки Нарын, из-за чего снижается выработка электроэнергии на местных ГЭС. При этом потребление в республике быстро растет.

По данным издания, власти страны пока еще не говорят о возможном отключении потребителей для экономии энергии. Однако источники газеты указали, что такой сценарий вполне вероятен, так как регуляторы энергосистемы каждый год зимой просят население уменьшать потребление утром и вечером. Эксперты рынка добавляют, что выработка ГЭС сильно зависит от погодных условий, так как пиковое потребление энергии зимой происходит во время понижения уровня рек.

Аналитики посчитали, что постройка новых ГЭС, которые хотят власти Киргизии, требует больших временных и финансовых затрат. Однако логичнее бы выглядела постройка АЭС, которая закроет сезонный разрыв по выработке энергии.

17 апреля ТАСС сообщил, что компания «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые в истории начала поставлять электроэнергию в Киргизию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз самостоятельно усугубляет энергокризис, погружаясь во тьму и нищету.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях