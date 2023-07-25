Влияние западных санкций на экономику России назвали позитивным

Западные санкции, которые были введены против России, в долгосрочной перспективе окажут положительное влияние на российскую экономику. Об этом РИА Новости заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики», — отметил Широв.

По его словам, западные ограничения лишь приведут к полномасштабному изменению внутреннего рынка страны. При этом другого варианта сейчас нет, так как для обеспечения нацбезопасности необходимо полностью перегруппировать всю структуру экономики.

Он добавил, что изменения на российском рынке создают дополнительную доходность, которая может быть направлена на различные цели. Например, кто-то может потратить средства на открытие производства, другие его расширят, а некоторые используют их как инвестиции.

20 июля на сайте Евросовета сообщалось, что Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации.

Ранее Центробанк улучшил прогноз по росту российской экономики.