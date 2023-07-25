Российские банки не принимают у населения доллары и евро через банкоматы

Крупные российские банки перестали принимать у населения доллары и евро через свои банкоматы, сообщает газета «Известия».

Издание выяснило, что подобную возможность не предоставляют 11 из 13 системно значимых кредитных организаций страны. При этом почти во всех банках не дали информации о том, по какой причине они перестали принимать западную валюту. Лишь в одном банке пояснили, что перестали это делать после введения против него иностранных санкций.

По мнению экспертов, подобные действия связаны с тем, что практически все системно значимые российские кредитные организации сейчас подвергнуты санкциям Запада, а их корреспондентские счета в долларах и евро в иностранных банках заморожены. Кроме того, отказ от приема долларов и евро через банкоматы может быть связан с общим падением спроса населения на эту услугу.

Как считают эксперты, дальнейшие операции российских банков с долларами и евро будут полностью зависеть от развития геополитической ситуации в мире.

При этом для россиян по-прежнему сохраняется возможность вносить валюту непосредственно в офисах банков.

Ранее сообщалось, что шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим».

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.