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Эксперт заявил, что реальная инфляция в России может составить 25–30%

Экономист Морковкин: реальная инфляция в РФ по итогам года может составить 25–30%

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Реальная инфляция для большинства россиян по итогам 2023 года может составить 25-30%, заявил РИАМО доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н. Дмитрий Морковкин.

По словам эксперта, к такой ситуации может привести рост затрат потребителей и экономических субъектов России, связанный с увеличением тарифов естественных монополий в соединении с потребительской инфляцией.

Экономист отметил, что на рост инфляции в стране также оказывает влияние ежегодная индексация для тарифов на услуги ЖКХ, которая не всегда покрывается индексацией зарплат бюджетников.

В последние годы такой рост затрат, связанный с увеличением тарифов естественных монополий, в среднем за год составлял 5-8%, указал специалист. Если учесть потребительскую инфляцию в 20-22%, включая продукты питания, непродовольственные товары и импортную бытовую технику, реальная инфляция для значительной части россиян по итогам 2023 года может достигнуть 25-30%, уверен Морковкин.

Ранее РИА Новости выяснило, что продовольственная инфляция в России оказалась самой низкой в Европе.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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