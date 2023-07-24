Экс-глава Центробанка Венгрии предрек ей скорый выход из Евросоюза

Венгрия все ближе подходит к возможному выходу из Евросоюза. Об этом заявил экс-глава Центробанка Андраш Симор страны в интервью телеканалу ATV.

«Если в прошлом году его вероятность составляла 10%, то сейчас она возросла до 20-30%», — отметил Симор.

Дефицит бюджета Венгрии вырос до рекордного уровня после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан активно тратил деньги перед выборами, отметил бывший председатель регулятора. У Будапешта самые высокие в Евросоюзе показатели инфляции и ключевой ставки, добавил он.

По итогам мая 2023 года уровень инфляции в Венгрии замедлился до 21,5% в сравнении с апрельским уровнем 24%, сообщало Bloomberg. Но несмотря на снижение потребительских цен, темпы роста в республике по-прежнему остаются самыми высокими среди всех европейских стран.

По информации агентства, уровень поддержки ЕС в Будапеште в этом году снизился до исторического минимума в 39%. При этом еще в прошлом году он составлял 51%. Это стало самым резким падением среди всех членов объединения.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что падение уровня поддержки ЕС в Будапеште связано с экономическими трудностями в стране и мире. По мнению эксперта, Венгрия вряд ли выйдет из Евросоюза. У Будапешта очень много бонусов от членства в ЕС, отметил доцент. речь идет о всевозможных кредитах, займах, предоставлении доступа к высоким технологиям, возможности получать так называемые вертолетные деньги.

Ранее сообщалось о росте цен в России в июне.