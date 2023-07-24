Цены на нефть опять выросли

Цена барреля нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $82,04 впервые с 25 апреля. Это следует из данных торгов.

Стоимость топлива прибавила 1,65%.

По состоянию на 16:55 мск сентябрьский фьючерс Brent торговался на уровне $81,89. Затем его стоимость скорректировалась до $81,86. Цена топлива в ходе торгов прибавляла1,42%. Затем показатель преодолел отметку в $82 за баррель.

В конце июля зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев спрогнозировал подорожание нефти в августе до $90 за баррель. По его словам, в течение года цена топлива упала более чем на 25%. По данным лондонской биржи ICE, в конце июля прошлого года баррель Brent торговался на уровне $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы топлива этой марки стоили уже $80 за баррель. За июнь цена нефти Brent увеличилась с $75 до $80.

В апреле страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти и с 2024 года.

Ранее сообщалось, что будет с курсом рубля при падении стоимости нефти ниже $70 за баррель.