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Цены на бензин в России вновь побили рекорды

Биржевая цена бензина АИ-92 достигла 64 879 рублей, АИ-95 — 69 925 рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вновь установила рекорды. Это следует из данных торгов.

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,55% — до 64 879 рублей за тонну. Цена на топливо этой марки бьет рекорды уже 13-й день подряд. Стоимость марки Аи-95 увеличилась на 0,21%, до 69 925 рублей, обновляя максимум четвертый день.

Правительство РФ обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами вывоза топлива, сообщила в понедельник газета «Коммерсантъ». Речь идет о вывозе за рубеж объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. В дальнейшем стало известно, что Минэнерго создаст перечень экспортеров бензина для пресечения серых схем.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство прорабатывает меры по стабилизации биржевых цен на бензин в России.

Ранее сообщалось, почему выросли цены на бензин.

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