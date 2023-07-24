Суд вновь обязал «Ёбидоёби» сменить название

Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Красноярского края обязать сеть суши-баров «Ёбидоёби» сменить название. Это следует из сообщения компании (есть у «Газеты.Ru»).

«В гражданском судопроизводстве обвинения нет. От частных лиц и общественности жалоб на фирменное наименование не поступало. Иск был подан от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Красноярского края. С учетом заявителя, обвинения не могут быть приняты во внимание», — привели такие доводы в ходе процесса юристы компании.

Красноярская ФНС зарегистрировала «Ёбидоёби» в 2016 году, но иск был подан только через 6 лет, что превышает срок исковой давности в три года, добавили в компании. «Ёбидоёби» собирается обжаловать решение апелляции в кассационной инстанции.

Кроме того, компания объявила о создании Ассоциации брендов со спорным неймингом.

«Мы создаем ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии», — сказал основатель сети «Ёбидоёби» Константин Зимен.

Свое согласие на членство в ассоциации уже дали крафтовая сидрерия «Сосидр», пивной магазин «Сиська Пива», магазин рыболовных товаров «Козявочная» и рюмочная «Дядя Блёва».

10 апреля 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» изменить название в течение трех месяцев. Согласно постановлению суда, название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно может быть созвучно с ненормативной бранной лексикой.

Ранее сообщалось о смене вывески суши-бара «Ёбидоёби» в Барнауле.