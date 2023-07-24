Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд вновь обязал «Ёбидоёби» сменить название

Апелляция оставила в силе решение красноярского суда обязать «Ёбидоёби» сменить название

close
100%
Ёбидоёби

Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Красноярского края обязать сеть суши-баров «Ёбидоёби» сменить название. Это следует из сообщения компании (есть у «Газеты.Ru»).

«В гражданском судопроизводстве обвинения нет. От частных лиц и общественности жалоб на фирменное наименование не поступало. Иск был подан от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Красноярского края. С учетом заявителя, обвинения не могут быть приняты во внимание», — привели такие доводы в ходе процесса юристы компании.

Красноярская ФНС зарегистрировала «Ёбидоёби» в 2016 году, но иск был подан только через 6 лет, что превышает срок исковой давности в три года, добавили в компании. «Ёбидоёби» собирается обжаловать решение апелляции в кассационной инстанции.

Кроме того, компания объявила о создании Ассоциации брендов со спорным неймингом.

«Мы создаем ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии», — сказал основатель сети «Ёбидоёби» Константин Зимен.

Свое согласие на членство в ассоциации уже дали крафтовая сидрерия «Сосидр», пивной магазин «Сиська Пива», магазин рыболовных товаров «Козявочная» и рюмочная «Дядя Блёва».

10 апреля 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» изменить название в течение трех месяцев. Согласно постановлению суда, название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно может быть созвучно с ненормативной бранной лексикой.

Ранее сообщалось о смене вывески суши-бара «Ёбидоёби» в Барнауле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях