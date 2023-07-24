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В России упали продажи водки и коньяка

Росстат: продажи водки и коньяка в РФ упали за год на 16,4 и 20,3%

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, за первое полугодие объем реализации водки снизился до 30,2 млн декалитров (дал), коньяка и бренди — до 3,7 млн дал. В то же время выпуск водки уменьшился на 9%, до 33,2 млн дал, а коньяка и бренди — на 13%, до 4,2 млн дал.

Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка. Так как из России ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями, отметил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее сообщалось, что производители алкоголя в России начали наращивать выпуск виски в первые месяцы 2023 года.

Как писал «Коммерсантъ», после ухода ряда зарубежных производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции российские импортеры нарастили собственную долю на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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