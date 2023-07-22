В мире стали нарастать угрозы продовольственной безопасности

Жаркая погода, нарушенные глобальные цепочки поставок и конфликт на Украине могут привести к разрушению продовольственной безопасности, а цены на продукты резко вырастут. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основными факторами, при которых возникают опасения по поводу продовольственной безопасности и роста цен — палящие температуры в США и Китае, выход России их зерновой сделки, запрет Индией на поставку риса и наступление Эль-Ниньо (феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного), которое может нанести дополнительный ущерб сельскому хозяйству.

Эксперты рынка указали на то, что ущерб от засухи уже может исчислять десятками миллиардов евро. Кроме того, из-за жары начали мелеть реки, отчего судоходство существенно осложняется. Вследствие этого цепочки поставок нарушаются, а время доставки грузов увеличивается.

Аналитики посчитали, что рост цен на продовольствие в мире ожидался, так как до этого стоимость продуктов в течение года только снижалась. В целом, цены всегда устойчивы в плане снижения, но легко подвержены всевозможным внешним факторам, которые сразу заставляют их резко расти.

18 июля Guardian писал, что план правительства Великобритании по адаптации к климатическим изменениям, предусматривающий среди прочего меры по борьбе с экстремальной жарой, не соответствует тому, что необходимо для этого сделать.

Ранее британские ученые сообщили о мировой угрозе пищевой безопасности из-за рекордной жары.