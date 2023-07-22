Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венесуэла и Турция решили защитить взаимные инвестиции

Министр Венесуэлы Хиль: с Турцией подписаны соглашения о защите и стимулировании инвестиций

close
100%
Depositphotos

Венесуэла и Турция подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль по итогам визита в Турцию.

«Вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом мы подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций с целью увеличения товарооборота между двумя странам до 3 млрд долларов», отметил Хиль.

По его словам, инвестиции Турции в продовольственную и транспортную сферы страны имеют важное значение. Кроме того, также велись переговоры по сотрудничеству в энергетике, туризма и культуры.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции стали развиваться после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году.

В начале мая сообщалось, что власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют дополнить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ дополнительным двусторонним соглашением. Речь идет о торговле услугами и инвестициями между государствами.

Ранее сообщалось, что власти России разморозят механизм соглашений о защите инвестиций для привлечения 14 трлн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях