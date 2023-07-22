Венесуэла и Турция решили защитить взаимные инвестиции

Венесуэла и Турция подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль по итогам визита в Турцию.

«Вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом мы подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций с целью увеличения товарооборота между двумя странам до 3 млрд долларов», отметил Хиль.

По его словам, инвестиции Турции в продовольственную и транспортную сферы страны имеют важное значение. Кроме того, также велись переговоры по сотрудничеству в энергетике, туризма и культуры.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции стали развиваться после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году.

В начале мая сообщалось, что власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют дополнить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ дополнительным двусторонним соглашением. Речь идет о торговле услугами и инвестициями между государствами.

Ранее сообщалось, что власти России разморозят механизм соглашений о защите инвестиций для привлечения 14 трлн рублей.