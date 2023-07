Франко-итальянского производителя очков обвинили в многократном росте цен

На франко-итальянского владельца брендов очков Ray-Ban и Oakley, компанию EssilorLuxottica SA, подали в суд за то, что он якобы замышлял с конкурентами резкий рост цен на 1000%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Парижская EssilorLuxottica SA , крупнейшая в мире компания по производству очков, является «зачинщиком и основным исполнителем» схемы фиксирования цен на рынке США, заключая незаконные соглашения с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co., отметили в публикации.

В тексте жалобы потребителей, подданной в федеральный суд Сан-Франциско в качестве предполагаемого коллективного иска говорится, что EyeMed заключила тысячи соглашений с поставщиками услуг за уходу за глазами. В результате этих соглашений миллионы потребителей по всему миру могли получить продукцию, цены на которую были бы многократно завышены.

19 июня украинское издание «Наші Гроші» сообщило, что Минобороны Украины закупало каски для бойцов ВСУ по завышенным ценам. Подозрение у журналистов вызвала закупка одних и тех же касок PASGT по цене от $132 до $468 за штуку в разных контрактах в мае 2022 года.

Ранее ФАС РФ разработала механизм против спекулятивного повышения цен на продукты.