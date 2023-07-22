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«Газпром» снизил прокачку газа в Европу через Украину

«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину до 40,15 млн кубометров 22 июля

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Matthias Rietschel/AP

«Газпром» направил газ в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) »Суджа транзитом через Украину в объеме 40,15 млн куб. м в сутки 22 июля, что немногим меньше показателя сутками ранее. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление от представителя российской компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 40,15 млн куб. м на 22 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил представитель «Гзпрома».

Известно, что 21 июля объем поставок был на уровне 42,4 млн кубометров.

22 июня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта. Это может случиться из-за серьезных претензий сторон. По его словам, украинская и российская стороны считают, что оппонент не выполняет условия контракта.

Ранее сообщалось, когда вырастут мощности по сжижению газа в мире.

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