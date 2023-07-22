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Индия захотела стать мировым центром производства зеленого водорода

Премьер Индии Моди: страна должна стать глобальным центром производства чистого водорода

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Adnan Abidi/Reuters

Индия поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода, чтобы заменить традиционные источники энергии и добиться углеродной нейтральности. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к участникам встречи министров энергетики Группы двадцати (G20) в Гоа, передает ТАСС.

«В Индии за последние девять лет мы подключили к сжиженному газу более 190 млн семей. Мы также достигли исторической вехи — подключили электричество в каждой деревне. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить людей газом по трубопроводам — есть потенциал охватить более 90% населения за несколько лет», — отметил Моди.

По его словам, Индия собирается к 2030 году продавать не менее 10 млн электромобилей. С учетом того, что страна является самой густонаселенной в мире, для энергоперехода прилагаются огромные усилия.

Он добавил, что участникам министерской встречи Группы двадцати в Гоа необходимо усиливать сотрудничество в областях экологичного топлива. При этом не стоит забывать о финансировании развивающихся стран. Также необходимо найти способы для достижения энергобезопасности.

6 июля глава Министерства энергетики и возобновляемых источников энергии Индии Радж Кумар Сингх заявил, что страна собралась ввести ограничения на торговлю зеленым водородом в ответ на ограничения, которые ввели другие государства.

Ранее эксперт рассказал о технологическом развитии водородной энергетики в России.

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