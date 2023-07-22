Аргентине предрекли увеличение влияния на рынке СПГ

Конфликт на Украине привел к изменениям на рынке углеводородов. При соответствующих инвестициях Аргентина может стать поставщиком для других стран. Об этом пишет издание Pagina 12.

Несмотря на высокий уровень запасов природного газа в Азии и Европе, они не являются гарантией обеспечения поставок в зимний период, и существует скрытый риск возникновения новой напряженности на рынке. Для Европы газ – это важнейшее топливо для энергетического перехода. Сотрудничество с Аргентиной в этой сфере предлагает хорошие перспективы, отметили в публикации.

По словам бывшего замминистра по углеводородам Аргентины Хуана Хосе, с началом спецоперации на Украине цены на сжиженный природный газ (СПГ) в мире выросли в несколько раз. Поэтому своевременные действия властей, направленные на увеличение добычи природного газа, смогли предотвратить тяжелые последите для страны прошедшей зимой.

Авторы статьи посчитали, что Аргентина может быть поставщиком для множества других стран, так как у нее есть большие запасы топлива. Однако для этого необходимы инвестиции в производство СПГ. По предварительным оценкам, на реализацию этих планов потребуется минимум $5 млрд.

21 июля агентство Bloomberg сообщило, что терминалы в Египте практически полностью остановили загрузку СПГ, так как стране самой не хватает топлива из-за жары.

Ранее сообщалось, когда вырастут мощности по сжижению газа в мире.