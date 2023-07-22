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Цены на недвижимость в России могут снизиться

Финэксперт Голованов допустил снижение цен на недвижимость в России из-за курса рубля

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Ипотека и покупка жилья в России может на некоторое время стать менее доступной, а цены на недвижимость пойдут вниз. Все это будет происходить из-за волатильности курса рубля. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый эксперт Эван Голованов.

«Если посмотреть картину на рынке жилья в валюте, то можно наблюдать снижение цен на недвижимость в валюте в Москве с пиковых 4500 долларов за метр, до текущих 3000 за метр. То есть цены на недвижимость в валюте снизились за последнее время на треть», — поделился Голованов.

По его словам, рынок недвижимости постепенно охлаждается, и это будет происходить в дальнейшем. Основная причина случившегося, по большей части, из-за волатильности курса рубля. Однако сейчас важно понимать, как будет действовать Центробанк и влиять на рынок.

Он добавил, что при увеличении ключевой ставки привлекательность ипотеки у населения резко снижается. Также повышается риск, что рынок недвижимости будет охлаждаться еще сильнее. Кроме того, есть вероятность изменения льготных условий ипотеки со стороны ЦБ, что может привести к недоступности ипотеки и покупки жилья на некоторое время.

17 июля эксперты рынка сообщили, что цены на недвижимость в III квартале 2023 года будут стремиться к равновесным значениям без значительных колебаний.

Ранее россиянам объяснили причину роста цен на квартиры.

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