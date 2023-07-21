Центробанк увидел скептическое отношение общества к цифровому рублю

Россияне скептически отнеслись к цифровым рублям — новой форме денег, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных. Но ЦБ РФ считает это нормальной реакцией, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Об этом пишет ТАСС.

19 июля Набиуллина назвала возможные сроки массового внедрения цифровых рублей в России — 2025 год. По ее словам, в следующем году ЦБ будет тестировать переводы между юридическими лицами. Когда в Банке России убедятся, что все работает без перебоев, будет принято решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. В тот же день Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле. В нем закреплены понятия «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой кошелек». Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.

Госдума приняла закон о цифровом рубле 11 июля. Изначально ввести новую форму денег в России предложил ЦБ.

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

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