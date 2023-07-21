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Стали известны возможные последствия запрета на экспорт риса из Индии

CNBC: запрет на поставки риса из Индии спровоцирует рост цен на глобальном рынке

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Depositphotos

Введенный правительством Индии запрет на поставку белого риса, кроме басмати, может спровоцировать увеличение стоимости продуктов на мировом рынке. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на мнение экспертов.

«Мировые поставки риса резко сократятся, так как Индия является вторым по величине производителем этого основного продукта питания в мире. При этом страна с долей в 40 процентов от мировой торговли занимает первое место по объему экспорта», — отметила экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface Ева Барре.

По ее словам, сильнее всего от дефицита поставок пострадают Бангладеш и Непал, так как именно эти страны занимали весомую долю при покупке индийского риса. Кроме того, запрет Индии может привести к тому, что продовольственная защищенность некоторых стран будет нарушена, так как те серьезно зависят от поставок риса.

Аналитики посчитали, что покупатели могут обратиться к альтернативным поставщикам. Речь идет о Таиланде и Вьетнаме.

13 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на отраслевые источники, сообщило, что в Индии захотели ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати. Такой мерой власти хотят сдержать рост цен на рис внутри страны. По данным агентства, запрет может затронуть почти 80% поставок риса из Индии.

Ранее сообщалось, что рис в России подорожает к осени.

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