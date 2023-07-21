Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Saudi Aramco приобрела долю в китайской Rongsheng Petrochemical

Saudi Aramco закрыла сделку по приобретению 10% доли китайской Rongsheng Petrochemical

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте саудовской компании.

В сообщении отметили, что доля была приобретена за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд). Сама сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas Company BV.

По данным компании, приобретение доли поможет Saudi Aramco нарастить свое влияние на рынке Китая в области переработки и транспортировки нефти. Кроме того, по соглашению Aramco обязуется поставлять нефть на нефтехимический комплекс, который принадлежит дочерней фирме Rongsheng. Объемы экспорта составят 480 тыс. баррелей в сутки.

25 июня в заявлении Saudi Aramco, опубликованном на сайте организации, сообщалось, что компания Saudi Aramco и французская TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса.

Ранее Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний в 2022 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях