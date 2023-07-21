Saudi Aramco приобрела долю в китайской Rongsheng Petrochemical

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте саудовской компании.

В сообщении отметили, что доля была приобретена за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд). Сама сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas Company BV.

По данным компании, приобретение доли поможет Saudi Aramco нарастить свое влияние на рынке Китая в области переработки и транспортировки нефти. Кроме того, по соглашению Aramco обязуется поставлять нефть на нефтехимический комплекс, который принадлежит дочерней фирме Rongsheng. Объемы экспорта составят 480 тыс. баррелей в сутки.

25 июня в заявлении Saudi Aramco, опубликованном на сайте организации, сообщалось, что компания Saudi Aramco и французская TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса.

Ранее Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний в 2022 году.