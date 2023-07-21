Россиянам рассказали, когда курс доллара может достичь 120 рублей

В случае глобального кризиса курс доллара может устремиться к отметке в 120 рублей. Об этом РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

«Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего, к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — отметил Григорьев.

По его словам, глобальный финансовый рынок пока закладывает вероятность роста ключевой ставки ФРС США. Однако рынок труда в Штатах достаточно перегрет, а рост инфляции может быть более сильным, чем ожидается в прогнозах.

Он добавил, что на фоне этих условий американский регулятор может продолжить ужесточение своей политики, что вскроет новые проблемы в банковском секторе. В этом случае цены на глобальном товарном рынке будут падать, что усилит давление на рубль. Однако такой сценарий маловероятен, так как снижение темпов экономического роста в ряде стране не означает начало рецессии. Но определенная волатильность на рынке будет присутствовать.

20 июля кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не упадет до минимумов 2020 года в случае снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США.

Ранее в МВФ предупредили о негативных последствиях резкого укрепления доллара.