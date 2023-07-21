Кожевники потребовали запретить термин «экокожа»

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился с запросом к Совету Федерации запретить термины «экокожа» и «экомех», сообщает газета «Известия».

Генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич обратила внимание на то, что такими терминами, как «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» потребителей вводят в заблуждение.

«Более того, ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет», — заявила Андрунакиевич.

По ее словам, сенаторы восприняли предложения РСКО положительно и планируют рассмотреть их уже осенью.

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