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Кожевники потребовали запретить термин «экокожа»

Российский союз кожевников и обувщиков просит запретить термины «экокожа» и «экомех»

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Shutterstock

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился с запросом к Совету Федерации запретить термины «экокожа» и «экомех», сообщает газета «Известия».

Генеральный директор РСКО Александра Андрунакиевич обратила внимание на то, что такими терминами, как «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» потребителей вводят в заблуждение.

«Более того, ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет», — заявила Андрунакиевич.

По ее словам, сенаторы восприняли предложения РСКО положительно и планируют рассмотреть их уже осенью.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации.

Ранее в России стартовали продажи кожаных смартфонов Realme.

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