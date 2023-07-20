В России могут снизить НДС на ряд детских товаров до 10%

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Данный законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Согласно документу, в список детских товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, входят, в частности, детская мебель (стульчики для кормления, манежи), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, пеленки, подгузники. Таким образом, НДС для указанных товаров снизится с 20% до 10%.

В пояснительной записке говорится, что уменьшение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли таких товаров отечественного производства, поддержке семей с детьми.

Как пояснял в четверг, 20 июля, на заседании кабмина премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, этот законопроект позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие более 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста производства в РФ продукции для маленьких россиян, а также поможет семьям, имеющим детей, покупать нужные им товары.

До этого в России предложили создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетность.

Ранее эксперт назвал товары для новорожденных, которые лучше не покупать, а брать в аренду.