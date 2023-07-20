США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков, сообщил американский Минфин. Об этом пишет «Интерфакс».

В список попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк» и банк «Солидарность». Также в перечень включены банк «Юнистрим» (оператор платежной системы с тем же названием) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Лица США не могут вести бизнес с банками из перечня, но операции с ними разрешены до 18 октября. В «Локо Банке» сообщили о прекращении транзакций в долларах после указанной даты и заверили, что ограничения не влияют на его работу внутри России. В «Тинькофф Банке» заявили о готовности «к любым событиям». В феврале этого года кредитная организация попала под санкции Евросоюза, в мае — под санкции Великобритании.

«Тинькофф Банк» на 1 июня занимал 12-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100». «Локо Банк» располагался на 52-й строчке, «Солидарность» — на 62-й. ПСКБ был на 88-м месте, «Юнистрим» — на 165-м.

Всего в санкционный список США попали 95 юридических и 16 физических лиц из России.

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