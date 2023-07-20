ЕС включил в санкционный список руководителей колонии, где сидит Навальный*

Представители руководства исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где содержится Навальный (включен в список террористов и экстремистов), включены в санкционный список Евросоюза.

«[Санкционные] списки также нацелены на лиц, ответственных за управление исправительной колонией, где содержится Алексей Навальный», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского союза.

Сообщается, что ЕС ввел санкции против 18 физических и пяти юридических лиц в связи с «их ответственностью за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека в Афганистане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Украине и России». В их числе — «структуры, связанные с городом Москва, министр в правительстве города и заместитель мэра, три компании, производящие или организующие тендеры на поставку систем распознавания лиц», уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции в отношении лиц, связанных с делами Навального и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.