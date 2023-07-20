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В НИУ ВШЭ выяснили, кто в России получает самые высокие зарплаты

НИУ ВШЭ: работники с 40-летним стажем зарабатывают меньше молодых специалистов

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Depositphotos

Размер зарплаты в России зависит от возраста. К такому выводу пришли сотрудники центра трудовых отношений Высшей школы экономики, передал ТАСС.

Согласно исследованию, которое они провели, высокие зарплаты имеют относительно молодые работники, в отличие от специалистов предпенсионного возраста.

«Больше всего в зарплатах на российском рынке труда выигрывают работники, рожденные в 1990-1994 годах», — отметили в НИУ ВШЭ.

Ученые предположили, что все дело в удачном времени старта карьеры. Это подтвердил и анализ специфики эволюции зарплат за девять лет, с 2000 по 2019 год, у мужчин с трудовым стажем до 40 лет.

Выяснилось, что в среднем работники с 15-летним стажем получают на 15 % больше, чем их коллеги на старте карьеры. Однако ближе к пенсии специалисты с 35-40-летним опытом зарабатывают меньше начального уровня.

Опрос, проведенный в июле «HR Lab. – Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» продемонстрировал, куда уходят заработанные рубли. Респонденты признались, что тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода.

Ранее жители России назвали зарплату мечты.

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