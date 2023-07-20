МТС вошла в тройку крупнейших IT-компаний России

МТС заняла второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии агентства RAEX за 2022 год, сообщает пресс-служба компании.

При подготовке рэнкинга учитывается суммарная выручка компаний в области информационных технологий за исследуемый период. Выручка МТС в этом направлении в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году.

«Тренд на импортозамещение в 2022 году стал для нас одной из главных точек роста. Мы сфокусировались на разработке и запуске продуктов, способных заменить нашим клиентам зарубежные аналоги. Так появились сервис бесконтактной оплаты МТС Pay, магазин приложений AppBazar, витрина отелей МТС Travel и многое другое. Не менее важной для нас была и остается оптимизация собственных бизнес-процессов», — сказал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Также он рассказал о запуске единой технологической платформы The Platform.

«Компоненты The Platform используют все ключевые продукты компании. Переход на нее высвобождает до 30% ресурсов продуктовых команд за счет сокращения непрофильной нагрузки, а потенциальная прибыль от внедрения оценивается в 10 млрд рублей. Достичь таких результатов удалось благодаря слаженной работе нашей большой ИТ-команды, которая не перестает расти – в 2022 году мы увеличили наем в четыре раза», — добавил Воронин.

Рейтинговое агентство RAEX реализует проект «Российские информационные и коммуникационные технологии» с 2003 года, в рамках которого ежегодно составляет списки крупнейших ИТ-компаний России.