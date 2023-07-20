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Власти Украины обвинили Польшу в неприязни за счет запрета на ввоз украинского зерна

Премьер Украины назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение властей Польши пролонгировать запрет на ввоз украинской сельхозпродукции популистским шагом. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Это недружественный и популистский ход», — сообщил украинский премьер.

По его мнению, в столь критическое для Украины время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в страны Евросоюза, что может сильно ударить по международной продовольственной безопасности и экономике республики.

Шмыгаль порекомендовал союзникам Украины и Европейской комиссию предоставить беспрепятственный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европу.

Накануне Болгария, Венгрия, Словакия, Польша и Румыния продлили запрет на ввоз зерна с Украины, подписав совместную декларацию. Польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что с 15 сентября Польша самостоятельно закроет границу для украинского зерна.

Ранее в Польше спрогнозировали шок на рынке зерна.

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