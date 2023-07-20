Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова

close
100%
olegtinkov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в документе, опубликованном британским Минфином.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — сказано в примечании к санкционному списку.

Причины данного решения британского правительства не уточняются.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

В своем заявлении бизнесмен указал, что согласен с решением Британского правительства ввести санкции против людей, которые поддерживают Кремль и способствуют проведению специальной военной операции России на Украине.

Позднее Тиньков заявлял, что никогда не должен был попадать под санкции. По его словам, он понимает, что в трудных ситуациях могут допускаться ошибки. Предприниматель выражал надежду на то, что теперь их могут исправить.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях