Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в документе, опубликованном британским Минфином.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — сказано в примечании к санкционному списку.

Причины данного решения британского правительства не уточняются.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

В своем заявлении бизнесмен указал, что согласен с решением Британского правительства ввести санкции против людей, которые поддерживают Кремль и способствуют проведению специальной военной операции России на Украине.

Позднее Тиньков заявлял, что никогда не должен был попадать под санкции. По его словам, он понимает, что в трудных ситуациях могут допускаться ошибки. Предприниматель выражал надежду на то, что теперь их могут исправить.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.