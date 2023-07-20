В Сбере рассказали о модели генерации текста для русского языка

Сбер открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 13B. Её дообученная версия лежит в основе сервиса GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Также банк выложил новую версию модели mGPT 13B — самую большую из семейства многоязычных моделей Сбера, способную генерировать тексты на 61 языке.

Модель ruGPT-3.5 – это современная модель генерации текста для русского языка на основе доработанной исследователями Сбера архитектуры GPT-3 от OpenAI. Модель ruGPT-3.5 13B содержит 13 миллиардов параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках, а также на языках программирования.

Также в открытом доступе опубликована многоязычная модель mGPT 13B под открытой лицензией MIT. Версия mGPT 13B содержит 13 млрд параметров и способна продолжать тексты на 61 языке, включая языки стран СНГ и малых народов России.

«Сбер как ведущая технологическая компания выступает за открытость технологий и обмен опытом с профессиональным сообществом, ведь любые разработки и исследования имеют ограниченный потенциал в замкнутой среде. Поэтому, мы уверены, что публикация обученных моделей подстегнёт работу российских исследователей и разработчиков, нуждающихся в сверхмощных языковых моделях, создавать на их базе собственные технологические продукты и решения», — рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.