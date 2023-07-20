Украинские СМИ сообщили об обысках у главы украинской компании «Киевгорстрой»

В офисах и в доме главы украинской компании «Киевгорстрой» Игоря Кушнира проходят обыски. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, одновременно проходят 40 обысков.

В начале июля мэр Киева Виталий Кличко отстранил Кушнира от выполнения обязанностей президента «Киевстроя» после череды скандалов.

Как пишет «Страна.ua», ранее украинские журналисты нашли на Лазурном побережье Франции виллу, оформленную на французскую фирму, которую приобрела компания жены Кушнира. Позднее стало известно, что в мае 2023 года Кушнир и его супруга поднялись на Эверест, что стоило им около $150 тыс. Уточняется, что президент «Киевгорстроя» покинул территорию Украины благодаря справке об инвалидности.

«Киевгорстрой» — украинская инвестиционная компания и крупный оператор рынка недвижимости в стране. По информации «Страна.ua», 80% ее акций принадлежат городу Киеву. В апреле 2023 года стало известно, что компания приостановила работу на своих стройплощадках из-за отсутствия продаж и долгов перед инвесторами.

15 июля сообщалось, что секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий был заключен в СИЗО на 60 суток. 16 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе УАФ. В конце ноября 2022 года глава федерации Андрей Павелко был арестован за хищение средств, которые были направлены на организацию производства искусственного покрытия для футбольных полей. УАФ выплатила за него залог в размере $260 тыс.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.