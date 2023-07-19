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Пшеница подорожала в США после заявлений России о судах в Черном море

Пшеница подорожала в США на 8,2% после заявлений РФ о движении судов в порты Украины

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на товарной бирже в Чикаго в среду выросла более чем на 8% после последних заявлений Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

По данным биржи, на 18:25 мск цены на пшеницу увеличились на 8,2%, до $7,25 за бушель (35,2 л). После заявлений Минобороны России произошел резкий скачок котировок.

Вечером 19 июля Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В Минобороны отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

В военном ведомстве также подчеркнули, что страны, под чьими флагами будут следовать корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки.

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