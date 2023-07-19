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Ни один преступник не сумел похитить деньги из банкоматов Сбера с начала года

В Сбере сообщили, что с начала года ни один преступник не сумел ограбить банкоматы банка

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В ночь на 19 июля злоумышленник взорвал банкомат в отделении Сбера в городе Колпино в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, попытка преступника похитить деньги из банкомата не причинила ущерба и офис уже вновь функционирует.

«Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника», — сообщили в Сбербанке в ответ на запрос.

В Сбере также добавили, что с начала года ни одному преступнику не удалось похитить средства из банкоматов Сбера.

«Банкоматы Сбербанка надежно защищены — это делает попытки нападения на них бессмысленными. Сбербанк ведет успешную системную работу по борьбе с такими преступлениями. В результате количество попыток нападений на банкоматы значительно снизилось, а преступники все реже добиваются своей цели», — уточнили в Сбербанке.

В пресс-службе также выразили уверенность, что и в данной ситуации правоохранительные органы успешно раскроют преступление и преступник будет наказан.

17 июля в Сбере сообщили, что зафиксировали более 20 случаев нападения на офисы банка, которые граждане совершили под воздействием мошенников. Во всех случаях задержание нападавших происходило сразу по «горячим следам», а ущерб для банка был минимальным.

Ранее стало известно, что в инкассаторские центры Сбера Московского региона поступили банкноты в 5 и 10 рублей.

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