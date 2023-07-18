Венгрия ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины

Министерство сельского хозяйства Венгрии ожидает от Еврокомиссии продления запрета на импорт сельхозпродукции в пограничные с Украиной страны Евросоюза минимум до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

»Венгрия... считает важным, , чтобы ограничение ЕС на импорт в страны, граничащие с Украиной, установленное до 15 сентября 2023 года, было продлено как минимум до конца года», — говорится в сообщении.

В минсельхозе Венгрии отметили, что страна как и прежде разрешает транзит украинских зерновых.

15 июля сообщалось, что власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По его словам, венгерские земледельцы получили от Европейского союза в качестве компенсации €15,93 млн, что скорее является «символической суммой в сравнении с размерами ущерба».

Ранее Минсельхоз Венгрии выступил за продление зерновой сделки из-за риска убытков и парализации рынка зерна в Центральной Европе.