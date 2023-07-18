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«Салют» поможет незрячим перевести деньги в СберБанк Онлайн

Незрячие клиенты смогут голосом перевести деньги в СберБанк Онлайн

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Shutterstock

Клиенты Сбера с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении СберБанк Онлайн с помощью виртуального ассистента «Салют», используя только голос, сообщает пресс-служба банка.

Достаточно отдать ассистенту простую голосовую команду: «Переведи маме 100 рублей», «Оплати мой мобильный на 100 рублей» или «Оплати мобильный мамы на 100 рублей». Салют подготовит операцию для перевода и озвучит, кому (или на чей номер, если речь об оплате мобильного телефона), какую сумму и с какой карты вы переводите деньги и какая будет комиссия (если она предусмотрена).

После этого надо сказать «Подтверждаю» и операция будет выполнена. Если понадобилось отменить перевод или внести изменения — скажите «Отмена» или «Изменить».

Такая опция пригодится не только людям с нарушениями зрения, но и всем, кому удобнее совершать простые операции в СберБанк Онлайн голосом — без необходимости вводить или подтверждать информацию текстом.

«Исследования показали, что работа с голосовым ассистентом удобнее и комфортнее, чем специальная озвучка интерфейсов для незрячих. Банк продолжит повышать доступность своих сервисов для этой категории клиентов и уже в августе запустит полностью голосовой перевод в другие банки через Систему быстрых платежей», — отметил директор дивизиона «Переводы» Сбербанка Леонид Шныр.

Приложение СберБанк Онлайн адаптировано для программ экранного доступа (скринридеры). Система зачитывает ту область экрана, к которой пользователь в данный момент прикасается пальцем, и позволяет ему совершать любые операции. Ежемесячно приложением пользуется 11 тысяч незрячих.

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