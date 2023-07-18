На Уолл-Стрит спрогнозировали очередное ослабление курса доллара

Курс доллара будет ослабевать в дальнейшем на фоне вероятного прекращения ужесточения политики ФРС США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков Уолл-Стрит.

«Мы считаем, что доллар вступит в многолетний нисходящий тренд на том основании, что цикл ужесточения ставок ФРС перерастет в цикл смягчения, и это потянет доллар вниз, даже если другие центральные банки также будут снижать ставки», — заявил глава отдела стратегии Standard Bank Стивен Барроу.

По данным агентства, курс американской валюты находится на самом низком уровне за последний год. Это произошло после того, как инвесторы увидели признаки замедления инфляции в США, а также того, что ФРС перестать повышать процентные ставки.

Аналитики посчитали, что курс доллара будет постепенно слабеть в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне начнут укрепляться такие валюты как австралийский доллар, новозеландский доллар и норвежская крона.

12 июля доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что до конца лета рубль может стабилизироваться, а его показатели будут в районе от 80 до 88 руб. за доллар.

Ранее в США объяснили, почему гегемония доллара невыгодна для Америки.