В Роскачестве рассказали о новых методах работы коллекторов

Коллекторы перешли на массовые анонимные способы ведения работы из-за нового закона о наказании за их незаконную деятельность, сообщает ТАСС.

Речь идет о создании фальшивых аккаунтов в соцсетях и использовании подменных номеров. Также новой тактикой является использование анонимных сервисов для смс-рассылок с угрозами и оскорблениями.

Это создает сложности для привлечения к ответственности коллекторов — сетевые анонимы де-юре не являются частью коллекторского агентства. Замначальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков пояснил, что коллекторы по закону могут писать и звонить должникам только в строго отведенное время и не чаще установленного количества раз.

Поэтому, добавил Поздняков, лучше всего не отвечать на незнакомые звонки и держать социальные сети закрытыми.

Ранее в России приняли закон об уголовной ответственности коллекторов.

Ранее компания из Нью-Йорка и Бангалора (Индия) Skit.AI разработала нейросетевой сервис, способный взять на себя работу телефонных коллекторов, занимающихся обзвоном должников кредитных организаций.