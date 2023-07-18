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Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры рекордно упал на фоне отмены зерновой сделки

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Depositphotos

Курс турецкой лиры рекордно обвалился на фоне новостей об отмене зерновой сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Национальная валюта Турции в понедельник 17 июля обновила исторический минимум цены по отношению к доллару и евро. По состоянию на 17:00 по московскому времени лира торговалась на отметке 26,35 за один доллар и 29,57 за один евро.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности по зерновой сделке в понедельник фактически прекратили свое действие. По словам представителя Кремля, касающаяся РФ часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполнена. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

В конце июня глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что рекордное ослабление курса лиры к американскому доллару не повлияет на стоимость отдыха в Турции для граждан России в краткосрочной перспективе. Местные отельеры проводят расчеты в евро, что защищает их от внутренних колебаний курсов валют.

Ранее в Турции запланировали резко повысить процентную ставку.

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