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В России предложили освободить строительство туробъектов в Арктике от дорогой экспертизы

Титов предложил освободить возведение туробъектов в Арктике от дорогой стройэкспертизы

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Необходимо внести изменения в Градостроительный кодекс РФ, которые отменили бы требование экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для мини-гостиниц и небольших турбаз в Арктической зоне. Об этом говорится в письме уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова к главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Газеты.Ru»).

«Проблема связана с затруднениями на строительство туристических объектов в Арктической зоне. Предприниматели жалуются на сложности в освоении участков в 1 Га, которые бесплатно выдаются по соответствующей правительственной программе. В частности, из Республики Карелия поступают жалобы бизнесменов на то, что муниципальные органы власти отказывают им в выдаче разрешений на строительство объектов для размещения туристов в северных районах», — отметил Титов.

По его словам, основанием для отказа становится одна из статей Гражданского кодекса, где говорится о необходимости предоставления положительного заключения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий объектов капитального строительства. При этом там же есть исключения, которые касаются отдельно стоящих объектов капитального строительства не выше двух этажей и общей площадью не более 1500 кв. м, если такие объекты не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. В свою очередь, мини-гостиницы, гостевые дома, туристические базы вполне подпадают под эти параметры.

Он добавил, что прохождение экспертизы является достаточно дорогой и длительной процедурой. При этом освоение Арктической зоны является непростым и социально важным процессом. Поэтому стоит облегчить условия для инвесторов, чтобы повысить интерес к Крайнему Северу.

7 февраля эксперты на круглом столе «Российская Арктика: комплексные научно-экологические исследования» заявили, что для исследований Арктики нужна поддержка крупного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Арктика может стать новым «полем битвы» в холодной войне.

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