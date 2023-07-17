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В Белом доме оценили возможность смягчить санкции против РФ при возврате зерновой сделки

США не планируют смягчать санкции против России для возвращения зерновой сделки

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Alex Brandon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американская администрация не рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России, чтобы вернуть ее в зерновую сделку. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет причин изменять свою позицию», — заявил Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении зерновой сделки с участием России, Украины, Турции и ООН.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. В ООН подтвердили, что зерновая сделка и прекращена и выразили сожаление по этому поводу.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.

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