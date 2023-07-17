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Mash: компания Puma вернулась в РФ

Mash: компания Puma вернулась в Россию под названием Amazing Red

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Shutterstock

Компания Puma вернулась в Россию под новым названием — Amazing Red, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, компания продает оригинальную продукцию Puma со складов, однако по цене на 20-30% выше, чем до ухода из России.

«Новинки не будут проблемой. За счет параллельного импорта хотят привозить все вплоть до носочков и даже коллабов с Ferrari и BMW», — пишет канал.

Компания Puma ушла из России в марте 2022 года. По данным канала, попытки восстановить деятельность в РФ в новом формате начались спустя восемь месяцев после этого, однако конкретных результатов пришлось добиваться еще столько же. ООО, представляющее интересы Pumа, сообщает канал, было зарегистрировано на имя бывшего топ-менеджера Nike.

«Магазин оформлен как мультибрендовый — якобы и с педалями от Nike, Adidas и пр. Однако ничего из этого там нет», — пишет Mash.

Ранее сообщалось, что 6% крупных компаний из Швейцарии хотят вернуться на российский рынок.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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