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Названы российские компании-лидеры по внедрению инклюзивной культуры

МТС стала лидером рэнкинга компаний с развитой инклюзивной культурой по мнению RAEX

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аналитическое агентство RAEX выпустило первый тематический рэнкинг «Топ-50 российских компаний, проявляющие наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности». Компаниями-лидерами стали МТС, ФосАгро и НЛМК. Цифровой экосистеме МТС присвоен высший уровень ААА ― компания получила 235 баллов из 250 возможных.

По мнению аналитиков, компания МТС последовательно реализует инклюзивные проекты для достижения устойчивых положительных изменений в обществе на основе принципов равенства и разнообразия.

«МТС со значительным отрывом возглавляет рэнкинг. В рамках оценки политик и публичных нефинансовых отчетов мы выявили соответствие деятельности компании принципам, отвечающим за разнообразие, инклюзивность и соблюдение прав человека», ― прокомментировала руководитель ESG-направления агентства RAEX Анастасия Гречаная.

Представили RAEX высоко оценили стратегический подход МТС в создании равных карьерных возможностей и системное формирование D&I-ценностей в корпоративной культуре.

Аналитики подчеркнули, что для реализации инклюзивных проектов и обсуждения вопросов социализации и трудоустройства особых групп МТС привлекает к диалогу представителей заинтересованных сторон. Ежегодно компания реализует более 250 инициатив по обеспечению инклюзивной и доступной среды.

«Мы понимаем важность формирования инклюзивной культуры, поэтому интегрируем DE&I-ценности в бизнес-процессы, внедряем передовые HR-практики, адаптируем рекрутинг и обучающие программы для руководителей и команд», ― рассказала «Газете.Ru» руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

Она отметила, что в результате такого подхода 82% руководителей готовы нанимать соискателей с инвалидностью и особенностями здоровья, а почти 70% сотрудников цифрового холдинга готовы стать наставниками для молодых специалистов и сотрудников старшего возраста.

Информационной базой для рэнкинга являются политики и программы в области прав человека, установка квот, учет показателей и реализация мер по равенству и многообразию, проведение тематических тренингов, инициативы по поощрению и поддержке сотрудников, учет и обработка обратной связи от заинтересованных сторон по вопросам инклюзии и прав человека.

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