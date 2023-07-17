США объявят о выделении Украине помощи на $500 млн

Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр намерена во время визита на Украину объявить о выделении ей гуманитарной помощи на сумму более $500 млн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление.

Согласно документу, Соединенные Штаты окажут поддержку перемещенным лицам и другим людям, затронутым украинским конфликтом. Помощь будет, в том числе, заключаться в предоставлении продовольствия, медобслуживания и доступа к питьевой воде.

До этого стало известно, что палата представителей конгресса Соединенных Штатов не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Вооруженным силам Украины. Поправка была отклонена большинством голосов — 147 за и 276 против.

13 июля губернатор Флориды, кандидат в президенты США Рон ДеСантис заявил, что, будучи главой государства не стал бы идти на шаги, которые способствуют обострению конфликта на Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.