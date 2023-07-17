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В новостройках Москвы выросло число квартир на продажу

«Известия»: число продаваемых квартир в новостройках Москвы подскочило на 28% в июне

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

По итогам июня 2023 года на первичном рынке недвижимости Москвы число квартир на продажу выросло на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO.

Средняя стоимость 1 кв. м продающегося нового жилья в первом летнем месяце этого года составила 420,4 тыс. рублей (на 10% больше, чем в июне 2022-го), а средний бюджет покупки квартиры — 26,2 млн рублей (на 8% выше, чем годом ранее), отметили аналитики.

По данным агентства, сейчас наблюдается рост спроса со стороны покупателей. Например, в июне число проданных объектов было на 35% выше, чем в том же периоде 2022 года.

По словам гендиректора DOLGOV PRO Дмитрия Долгова, основным инструментом для покупки квартир на первичном рынке является ипотека. Так, около 72% объектов было приобретено при помощи заемных средств.

9 июля аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO сообщили, что в начале июля 2023 года самая дешевая новостройка в Москве стоит 5,4 млн рублей. Она расположена в районе Люблино, ее площадь 23 кв.м.

Ранее сообщалось, что в России становится меньше людей, способных купить недвижимость.

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