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Безработица среди молодежи Китая снова выросла

BI: уровень безработицы среди молодежи КНР подскочил до рекордных 21,3% во втором квартале

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам второго квартала 2023 года уровень безработицы среди китайской молодежи снова вырос и достиг рекордных 21,3%. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Таким образом, каждый пятый житель КНР в возрасте от 16 до 24 лет испытывает трудности при поиске стабильного источника дохода. При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае среди всех возрастных категорий составил 5,3%.

Однако рост показателя безработицы среди местной молодежи продолжается уже несколько месяцев. Например, в апреле он был на уровне 20,4%, а уже в мае подрос до 20,8%. Однако китайские власти заявили, что экономика страны стабильно восстанавливается в первом полугодии после завершения коронавирусных ограничений. Так, ВВП во втором квартале вырос на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что темпы роста могут скрывать за собой проблемы в экономике страны, так как в прошлом году экономические показатели были на низком уровне. Если эти искажения времен коронавирусных локдаунов устранить из статистики, то экономика Китая может оказаться в плачевном состоянии.

В середине июня агентство Reuters сообщило, что уровень безработицы в Южной Корее в мае снизился до 2,5% по сравнению с апрелем, что стало самым низким показателем с момента начала соответствующих подсчетов в июне 1999 года.

Ранее Международная организация труда спрогнозировала ухудшение положения работников в 2023 году.

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