Экономист рассказал, когда зерновая сделка может возобновиться

Зерновая сделка может возобновиться уже через неделю. Такое предположение в эфире «Радио 1» сделал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко. По его словам, соглашение о вывозе зерна является предметом торга.

«Сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — отметил Потапенко.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Россия не развивает отношения с западными государствами, но сохраняет каналы для диалога, нужные в самые острые моменты.