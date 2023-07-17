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Экономист рассказал, когда зерновая сделка может возобновиться

Экономист Потапенко: зерновая сделка может возобновиться через неделю

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Seth Perlman/AP

Зерновая сделка может возобновиться уже через неделю. Такое предположение в эфире «Радио 1» сделал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко. По его словам, соглашение о вывозе зерна является предметом торга.

«Сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — отметил Потапенко.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Россия не развивает отношения с западными государствами, но сохраняет каналы для диалога, нужные в самые острые моменты.

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